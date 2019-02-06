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Gölbaşı'nda canlıları beslemek için kamp kuruldu

Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen gezginler Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde kamp kurarak, hayvanları besledi.

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen gezginler Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kamp kurarak, hayvanları besledi.


Interturkey Adıyaman ekibinin organizesiyle Gölbaşı Tabiat Parkına canlıları besleme amaçlı kamp kuruldu. Kampa Adıyaman ekibinin yanı sıra Malatya, Elazığ, Sivas ve Adana'dan gezginler katıldı. Ayrıca bu kampa Adıyaman Offroad ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri de katıldı.


Yaklaşık 40 kişinin katılımı ile gerçekleştirilen kampta ateş yakılarak sohbet edildi, şarkılar söylendi. Offroad araçları ile geziler düzenleyip ilçe merkezi dışındaki Göksü Nehri kıyısındaki köpekleri besledi.

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