Gölbaşı'nda çiftçilere feromon tuzak dağıtımı yapıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Antepfıstığı üreticilerine feromon tuzak dağıtıldı.

Gölbaşı ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Belören Beldesinde fıstık üreticilerine funnel tipi tuzaklar ile feromonları dağıtıldı. Beldedeki 150 çiftçiye 300 adet tuzak dağıtıldı.

Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, Belde Belediye Başkanı Mahmut Turan'ın da katıldığı dağıtım töreninde konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Yılmaz, Antepfıstığı üretiminde verimin arttırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Yılmaz, “Adıyaman İl Özel idaresinin finansman desteği ile 'Adıyaman İlinde Antepfıstığı Kalite ve Verim Artışı ile Hastalık ve Zararlılarla Mücadele Projesi' kapsamında dal güvesi zararlısı ile biyoteknik mücadelede kullanılan 300 adet tuzak dağıtımı yaptık. Antepfıstığı üretiminin yoğun olduğu Beloren Beldesi ve civar köy üreticilerine tuzakların kurulma yöntemi ve faydaları anlattık” dedi.