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Gölbaşı'nda Cuma Namazı stadyumda kılındı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Cuma Namaza ilçe stadyumu ve 3 camide kılındı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Cuma Namaza ilçe stadyumu ve 3 camide kılındı.


Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta cemaatle namaza kapatılan camilerin ibadete açılmasıyla birlikte ilçede Belediye ekipleri tarafından camiler dezenfekte edildi.


İlçede belirlenen 3 caninin yanında sosyal mesafe kuralına göre ilçe stadyumu hazır hale getirildi. Belediye zabıta ekipleri tarafından namaz kılmaya gelen vatandaşlara dezenfektan ile maske dağıttı.

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