Gölbaşı'nda Cuma Namazı stadyumda kılındı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Cuma Namaza ilçe stadyumu ve 3 camide kılındı.

Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta cemaatle namaza kapatılan camilerin ibadete açılmasıyla birlikte ilçede Belediye ekipleri tarafından camiler dezenfekte edildi.

İlçede belirlenen 3 caninin yanında sosyal mesafe kuralına göre ilçe stadyumu hazır hale getirildi. Belediye zabıta ekipleri tarafından namaz kılmaya gelen vatandaşlara dezenfektan ile maske dağıttı.