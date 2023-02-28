Gölbaşı'nda depremzedeler konteyner kente taşınıyor

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde depremzedeler konteyner kente taşınmaya başladı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık merkezli 11 ilde yaşanan deprem felaketinden en çok etkilenen yerleşim yerlerinden biri olan Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde konteyner kent kuruldu. Bölgeye görevlendirilen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, ilk etapta gelen 100 konteynerin yerleştirildiğini ifade ederek, “Önce çadır kentler kuruldu. Çadırlardaki insanlarımız şimdi konteynerlere taşınmaya çalışılıyor. Yeni konutların Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde temelleri atılacak. İnşallah bir yıl içerisinde yeni yapılacak konutlar insanlarımızın kullanımına hazır olacak” dedi. Başladılar. Konteynerlerin içlerinde kullanılacak çekyatlar, mutfak gereçleri, buzdolabı, televizyonu ve diğer malzemeleri ile depremzedelerimizin kullanımına bugün itibariyle açıldı. Yaraların hızlı bir şekilde sarılmaya Yardımların devam ettiğini belirten Başkan Eroğlu, “Biz necip bir milletiz. Nerede bir ihtiyaç varsa oraya el uzatan bir milletiz. Biz bu 22 günlük süreçte bunu gördük. Devletimiz hep vatandaşının yanındaydı. Milletimiz yardımlarıyla, dualarıyla hep depremzede kardeşlerimizin yanında oldu. Bu yardımlaşma seferberliği halen de devam ediyor” diye konuştu.