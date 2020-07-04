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Gölbaşı'nda dev çekirge görüldü

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde göl kenarında görülen dev çekirgeyi görüntüleyen çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde göl kenarında görülen dev çekirgeyi görüntüleyen çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi.


Edinilen bilgiye göre, Kurugeçit Mahallesi Gölbaşı Gölü yürüyüş yolu üzerinde yaklaşık 25 santimetrelik dev, etçil çekirge türü görüldü. Çekirgeyi gören vatandaş gözlerine inanamadı. Çekirgenin iriliği, çene ve bacaklarındaki dikensi yapıdan dolayı paniğe kapıldı.


Çekirgeyi gören Eyüp Dağlılar, "45 yaşıma geldim ilk defa böyle büyük bir çekirge gördüm boyun antenleri de hesaba katılırsa 25 santimetre kadar olabilir bu çekirgeler ekili arazilere zarar verebilir" diye konuştu.

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