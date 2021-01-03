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Gölbaşı'nda dezenfekte çalışmalarına devam ediyor

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından korona virüs (Covid-19) salgınına karşı dezenfekte çalışmalarına devam ediliyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından korona virüs (Covid-19) salgınına karşı dezenfekte çalışmalarına devam ediliyor.


Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, Turan Özdemir Caddesini ve kaldırımları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti. Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi veren itfaiye yetkilileri, "Ekiplerimiz korona virüsü önlemleri kapsamında mahallelerimizdeki yollarda dezenfekte çalışması gerçekleştiriyorlar. İlçemizin cadde ve sokakları dezenfekte ediliyor. Korona virüs ile mücadele çalışmaları kapsamında bu tür çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

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