İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gölbaşı'nda dinamik denetim devam ediyor

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde dinamik denetim modeli kapsamında ilçe genelinde denetimler devam ediyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde dinamik denetim modeli kapsamında ilçe genelinde denetimler devam ediyor.


Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, korona virüs (Covid-19) salgını ile ilgili alınan tedbirler ile ilgili denetlere katıldı.


Yapılan denetimlerde Kaymakam Mutlu Köksal'a Belediye Başkan Vekili Mehmet Oruç, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, kolluk görevlileri, meslek odaları temsilcileri, gıda uzmanları ve teknik personeller eşlik etti. Denetimlerde ilçede faaliyet gösteren işletmelerde denetim gerçekleştirildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.