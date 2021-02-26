Gölbaşı'nda Hacı Gani Diler Cami ibadete açıldı

Hayırsever Hacı Gani Diler ve vatandaşların desteğiyle Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe merkezinde yaptırılan cami ibadete açıldı.

Açılışa Vali Mahmut Çuhadar, Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, İlçe Müftülüğü görevlileri, ilçe kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılış konuşmasını yapan Vali Mahmut Çuhadar, hayırsever Haci Gani Diler ve caminin yapımına destek olan vatandaşlara teşekkür ederek, “Hayırseverimiz Hacı Gani Diler amcamız, hayırda yarışın diyen Peygamber Efendimizin emirine uyarak vatandaşlarımızın da desteği ile güzel bir hizmete vesile olmuş ve bir cami yaptırmış. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Cenabı Allah Kur'an-ı Kerimde ‘Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inananlar imar eder' demektedir. Allah kendisinden razı olsun. Allah hayrını kabul etsin. Adıyaman Valisi olarak şahsım adına kendisine çok teşekkür ediyorum. Allah bu tür hayırseverlerimizin sayısını artırsın. Çünkü mübarek dinimiz oruç tutmaktan, namaz kılmaktan ibaret değildir. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerimde Allah bize defalarca hayır yapmamızı, Allah yolunda malımızı mülkümüzü harcamamızı öğütlüyor ve emrediyor. Bu emre uyanlara ne mutlu. Tekrar böyle güzel bir eseri ilçemize kazandıran Hacı Gani Güler amcamıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Mahmut Çuhadar'ın konuşmasının ardından İlçe Müftüsü tarafından yapılan dua sonrası Hacı Gani Diler Cami kurdelesi kesilerek ibadete açıldı.