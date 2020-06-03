İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gölbaşı'nda hafif ticari araç şarampole devrildi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Adıyaman istikametine giden Cemil Arslan idaresindeki 34 BM 1838 plakalı hafif ticari araç Gölbaşı ilçesine 22 kilometre kala sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Cemil Arslan ile Mustafa Belikırık yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.