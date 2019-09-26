Gölbaşı'nda hafif ticari araç takla attı: 2 Yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hafif ticari aracın takla atması nedeniyle meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Murat Arslan idaresindeki 54 FF 505 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Çelik köyü yol ayrımında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atıp tarlaya uçtu.

Yaşanan kazada araçta bulunan sürücü Murat Arslan ile yolcu olarak bulunan Battal Bozkurt yaralandı.Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.