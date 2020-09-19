Gölbaşı'nda Hafızlık Kur'an Kursu binasının inşaatı devam ediyor

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Hafızlık Kur'an Kursu inşaatı devam ediyor.

Gölbaşı ilçesinde Yeni Mahalle Gazi Caddesi üzerinde yapımı devam eden 100 kişilik Hafızlık Kur'an Kursu inşaatı hayırseverlerin desteği devam ediyor.

Gölbaşı İlçe Müftüsü Abdullah Yıldırım inşaat ile ilgili yaptığı açıklamada, "İlçemizin uzun yıllardır ihtiyacı olan Hafızlık Kur'an Kursu inşaatı Müftülüğümüzün öncülüğünde ilçe halkımızın büyük teveccühü neticesinde yapılan hayırlar ile yükseliyor. 500 metrekarelik arsa üzerine 300 metrekarelik alana inşa ediliyor. 100 öğrenci kapasiteli Hafızlık Kur'an Kursu'muzu vatandaşlarımızın da yardımlarıyla inşallah yeni yıla kadar tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

Yıldırım, depreme dayanıklı en güvenli binalardan birisini inşa ettiklerini sözlerine ekledi.