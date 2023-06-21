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Gölbaşı'nda iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Halil Ç., idaresindeki 44 BM 124 plakalı otomobil ile Mustafa Y., idaresindeki 46 VF 378 plakalı otomobil, Çağlayancerit Yol Kavşağında kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücü Mustafa Y., ile yolcu olarak bulunan Rojin Y., yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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