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Gölbaşı'nda İşkur için kura çekimi yapıldı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında belediyede 6 ay süreyle istihdam edilecek 40 işçi, kurayla belirlendi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında belediyede 6 ay süreyle istihdam edilecek 40 işçi, kurayla belirlendi.


Gölbaşı Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen kura çekiminde, Gölbaşı İlçe Noteri Ayşegül Kaynak Ataş, Gölbaşı Belediyesi Yazı İşleri Şefi Hasan Uyanık, Çalışma ve İş Kurumu personeli ile başvuruda bulunan adaylar katıldı. Noter tarafından gerçekleştirilen kura çekiminde başvuruda bulunan 220 kişiden, Gölbaşı Belediyesi tarafından ilçedeki parklarda, çevre ve yol düzenleme faaliyetinde çalışma gerçekleştirilecek 40 işçi belirlendi.

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