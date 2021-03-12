İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gölbaşı'nda İstiklal Marşı'nın kabulü kutlandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde İstiklal Marşı’nın kabulünün 100.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü etkinlikle kutlandı.


İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü nedeniyle Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen program, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasının okunması ile başladı. Kuran-ı Kerim tilaveti, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Etkinlikte tiyatro gösterisi ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.


Düzenlenen programa Kaymakam Mutlu Köksal, Belediye Başkan Vekili Mehmet Oruç, ilçe Jandarma Komutanı Mehmet Yaman, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.