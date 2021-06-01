Gölbaşı'nda kadın çiftçiler kooperatifleşme yolunda

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kadın çiftçiler tarafından kurulması düşünülen tarımsal kalkınma kooperatifinin toplantısı yapıldı.

Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne yapılan başvuru ile kadın çiftçiler ve diğer üreticilerle biraya gelinerek toplantı yapıldı. İl müdürlüğü teknik personellerince üreticilere kooperatifleşme sürecinin tüm aşamaları hakkında bilgi verilerek, kadın üreticilerin üye olacağı kooperatiflerin daha sağlıklı ve faydalı sonuçlar doğuracağı anlatıldı.

Toplantıyla ilgili olarak konuşan ilçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Yılmaz, "Bakanlığımızın temel görevlerinden birisi de çiftçi örgütlenmesini sağlamaktır. Kurulacak kooperatif ile özellikle rekabet gücü artarak pazar sorunu çözülecektir. Tek başınıza yapamayacağınız işlerin çoğu örgütlenmeyle daha kolay olacaktır, özellikle kadın üreticilerimizin kurduğu birlik ve kooperatiflere yapılan projelerde Bakanlığımız pozitif ayrımcılık anlamında ciddi destekler vermektedir” diye konuştu.