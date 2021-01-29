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Gölbaşı'nda kar temizleme çalışmaları sürüyor

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi etkili olan kar yağışı ile birlikte ilçe merkezinde kar temizleme çalışmalarına başladı.

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi etkili olan kar yağışı ile birlikte ilçe merkezinde kar temizleme çalışmalarına başladı.


Gölbaşı ilçe merkezinde etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşların olumsuz yönde etkilenmemesi için oluşturulan karla mücadele ekipleri, temizleme çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Gölbaşı Belediyesine bağlı Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri hem kar küreme hem de tuzlama çalışması yapıyor.

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