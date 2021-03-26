Gölbaşı'nda kar yağışı başladı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde gece saatlerinde aralıklı olarak başlayan kar yağışı devam ediyor.

Gece saatlerinde aralıklı olarak başlayan kar yağışı araçların üzerinde ince bir tabaka oluşturdu. Aralıklı olarak yağan kar yağışı nedeniyle şaşıran vatandaşlar, ‘Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır' sözünü söyledi.

Meteorolojinin uyardığı iller arasında bulunan Adıyaman'da hava sıcaklığı düşerken, yüksek kesimlerde kar yağışı sürüyor.