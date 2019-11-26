Gölbaşı'nda kartpostallık görüntüler oluştu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bulunan tabiat parkında sonbaharın tüm güzellikleri yaşanıyor.

Gölbaşı'nda sonbahar mevsiminin son günlerinde ağaçlarda yeşilden kızıla uzanan renk cümbüşü kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Doğada sonbaharda yaşanan dönüşüm, ilçenin birçok bölgesinde eşsiz manzaralar ortaya çıkarıyor. Doğadaki yeşil örtü ve sararan yapraklar sarı, kırmızı, kızıl, kahverengi gibi renklerin her tonunu görme imkanı sunuyor. Yerlere dökülen yapraklar kış öncesinde adeta toprağa örtü olurken, hala yeşilliğini koruyan ağaçların eşsiz güzelliğini mavinin tonlarını hissettiren göller tamamlayarak, doyumsuz bir tablo zevkini tattırıyor.

Manzaranın etkileyici olduğunu belirten bölge sakinlerinden Asiye Bulundu, doğanın tüm renklerinin Gölbaşı'nda olduğunu belirterek, tüm insanları manzarayı görmeye davet etti. Sonbaharın bu son günlerinde dört mevsimin Gölbaşı'nda görülebileceğini belirten Asiye Bulundu, “Ben Avrupa'da yaşadım ama Gölbaşı tabiat parkındaki renk cümbüşünü ve güzelliği başka bir yerde görmedim herkesi buradaki güzelliği ve doğal yaşamı görmeye davet ediyorum” diye konuştu.