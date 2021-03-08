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Gölbaşı'nda kısıtlamayı ihlal eden 115 kişiye ceza kesildi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 115 kişiye ceza kesildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 115 kişiye ceza kesildi.


Hafta sonu kısıtlamaya rağmen parklara akın eden ve sosyal mesafeye dikkat etmeyen kişiler denetimden kaçamadı. Polis ekipleri salgın tedbirleri kapsamında denetimlerini gece ve gündüz sürdürdü. Sokağa çıkma kısıtlamasını ve sosyal mesafe kurallarını ihlal eden toplamda 115 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle kişi başı 3150 lira idari para cezası kesildi.

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