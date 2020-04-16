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Gölbaşında Köylerin cadde ve sokakları dezenfekte ediliyor

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle köylerin cadde ve sokakları dezenfekte ediliyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle köylerin cadde ve sokakları dezenfekte ediliyor.


Gölbaşı Kaymakamlığı tarafından Yukarı Nasırlı, Aşağı Nasırlı ve Aşağı Karakuyu Köylerinden başlanan dezenfekte işlemi tüm köyleri kapsayacak şekilde gerçekleştirecek.


Konuyla ilgili açıklama yapan Kaymakam Mutlu Köksal, "Köylerimizde dezenfekte işlemini başlatmış bulunmaktayız, köylerimizin caddelerinde, sokaklarında bu uygulamayı hayata geçirdik. Kısa zaman zarfı içerisinde köylerimizin tamamımın cadde ve sokaklarını dezenfekte ederek korona virüs tedbirleri kapsamında önlemlerimizi sıkı bir şekilde aldık ve almaya devam ediyoruz. Şimdi olduğu gibi bundan sonraki günlerde de çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz” diye konuştu.

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