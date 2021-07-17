İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gölbaşı'nda mezbaha bayrama hazır

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Belediye Mezbahası Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Belediye Mezbahası Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı.


Mezbaha yetkilileri, Kurban Bayramı nedeniyle mezbahadaki tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade etti.


Bayram süresince verilecek olan hizmetler kapsamında Belediye Başkanı İskender Yıldırım'ın talimatları üzerine vatandaşların rahat etmesi için hem dinlenecekleri alanlar oluşturulduğunu hem de çay kahve ikramı yapılacağı belirtildi.


Yetkililer, Kurban Bayram'da kesim yapılacak olan alanlarda hem din görevlileri hem de veteriner hekimin hazır bulunacağını dile getirdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.