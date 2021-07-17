Gölbaşı'nda mezbaha bayrama hazır

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Belediye Mezbahası Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı.

Mezbaha yetkilileri, Kurban Bayramı nedeniyle mezbahadaki tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade etti.

Bayram süresince verilecek olan hizmetler kapsamında Belediye Başkanı İskender Yıldırım'ın talimatları üzerine vatandaşların rahat etmesi için hem dinlenecekleri alanlar oluşturulduğunu hem de çay kahve ikramı yapılacağı belirtildi.

Yetkililer, Kurban Bayram'da kesim yapılacak olan alanlarda hem din görevlileri hem de veteriner hekimin hazır bulunacağını dile getirdi.