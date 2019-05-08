Gölbaşı'nda öğrencilere trafik semineri

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Anadolu Lisesi 8. sınıf öğrencilerine İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından seminer verildi.

Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından Anadolu Lisesi 8. sınıf öğrencilerine trafik semineri verildi.

Seminerde trafik kazalarının sebepleri, trafik kurallarına uyma bilinci, güvenli yaya davranışları, güvenli geçiş davranışları, okul servis ve toplu taşıma araçlarında güvenli yolculuk, emniyet kemeri kullanmanın önemi, güvenli bisiklet kullanımı, trafik ve çevre bilinci ve ehliyet alma şartları anlatıldı.