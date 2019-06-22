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Gölbaşı'nda öğretmenler hastanelik oldu

Adıyaman’ın Gölbaşı Fen Lisesi öğretmenleri okulda yaptıkları kahvaltıdan sonra hastanelik oldu.

Adıyaman'ın Gölbaşı Fen Lisesi öğretmenleri okulda yaptıkları kahvaltıdan sonra hastanelik oldu.


Edinilen bilgiye göre, dönem sonu seminerler kapsamında okulda bulunan ve sabah birlikte kahvaltı yapan Gölbaşı Fen Lisesi öğretmenleri yedikleri veya içtikleri gıdadan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Kahvaltı sonrasında mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti üzerine 12 öğretmen özel araçlar ve ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Hastanede gerekli tedavi uygulanan öğretmenler sağlık durumları iyi olduğu için taburcu edildi. Öğretmenlerin neden rahatsızlandıkları ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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