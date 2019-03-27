Gölbaşı'nda otomobil bariyere çarptı

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesi Kahramanmaraş Karayolu üzerinde bariyere çarpan otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Adana istikametinden Malatya istikametine giden Reşat Toy idaresindeki 01 BOS 60 plakalı otomobil sürücüsü Haydarlı Köyü girişinde yolun yağan yağmurdan dolayı kayganlaşması sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Kazada otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde sürücüye ayakta tedavi uygulandı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.