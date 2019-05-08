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Gölbaşı'nda otomobil takla attı

Adıyaman’ın Gölbaşı Karayolu üzerinde takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı Karayolu üzerinde takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan Fatma Özbay idaresindeki 38 ZD 071 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yukarı Çöplü köyü girişinde takla atarak tarlaya uçtu.


Kazada sürücü Fatma özbay ağır yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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