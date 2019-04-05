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Gölbaşı'nda şehit polisler için mevlit okutuldu

Adıyaman’ın Gölbaşı İlçesinde Türk polis teşkilatının 174.

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesinde Türk polis teşkilatının 174.kuruluş yıldönümü münasebetiyle şehitler için mevlit okundu.


Gölbaşı Yeni Camii'nde İkindi Namazı sonrasında okunan mevlit programına Belediye Başkanı İskender Yıldırım, MHP İlçe Başkanı Mustafa Çırakoğlu, İlçe Emniyet Amiri Komiser Mehmet Ali Koçyiğit, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, polis memurları ve vatandaşlar katıldı.


10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda, İlçe Müftüsü Abdullah Yıldırım ve din görevlileri tarafından Kuran'ı Kerim ve Mevlit okundu.

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