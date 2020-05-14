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Gölbaşı'nda son 2 günde yeni vaka görülmedi

Karantina altına alınan Gölbaşı ilçesinde son iki günde yeni vaka görülmediği ve vaka sayısının 40 olduğu öğrenildi.


Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 7 Mayıs tarihinde karantina altına alınan Gölbaşı ilçesinde vaka sayısı 40'a yükseldi. Vakaların görülmeye başladığı ilk günden itibaren ilçede 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi tedavisi tamamlanarak taburcu edildi. Şuan hastanede 7 kişinin tedavisinin sürdüğü, 29 kişinin ise evde izole edildiği öğrenildi.


İlçe genelinde son iki günde yeni vaka görülmediği ifade edilirken, tedbirler devam ediyor. İlçe merkezinde esnaflarla ilgili bazı kısıtlamalar kaldırdı. Kahvehane, kafe, lokantalar hariç tüm esnaflar, kurallara uymak kaydıyla, (kuaför, berber ve güzellik salonları da dahil) dükkanlar bu gün itibariyle açıldı.

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