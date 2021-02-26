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Gölbaşı'nda Tabiat parkı yenileniyor

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, tabiat parkında bakım ve yabani ot temizleme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, tabiat parkında bakım ve yabani ot temizleme çalışmaları gerçekleştiriyor.


Gölbaşı Belediyesi ekipleri yaptığı çalışmalarla ilçenin çehresini güzelleştirmenin yanı sıra vatandaşlara daha temiz bir ortamda zaman geçirmeleri için alanlar sunuyor. Yapılan çalışmalar kapsamında tabiat parkında yabani ot temizliği gerçekleştirildi. Parkta bakım ve onarım çalışmaları düzenlendi.

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