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Gölbaşı'nda virajı alamayan Tır yan yattı

Adıyaman’ın Gölbaşı İlçesi Malatya Karayolu üzerinde virajı alamayan Tır yan yattı, kazada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesi Malatya Karayolu üzerinde virajı alamayan Tır yan yattı, kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Mersin istikametinden Malatya istikametine giden Mahmut Canpolat idaresindeki 44 HD 535 plakalı Tır Gölbaşı Malatya Karayolu 23. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak yan yattı. Kazada sürücü Mahmut Canpolat ile Murat Güner yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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