Göle atlamak isterken polis yakaladı

Adıyaman'da Gölbaşı Gölü'ne atlamak isteyen kadını polisler yakalayarak kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesindeki Gölbaşı Gölü'ne gelen H.T. (34) isimli 4 çocuk annesi kadın iskeleye çıkarak göle atlamak istedi. Genç kadının intihar teşebbüsünde bulunacağını fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kadını ikna etmeye çalışırken 112 Acil Sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekledi. Bir süre kadını ikna etmeye çalışan polis memurları kadının ikna olmaması üzerine dikkatini dağıtmak için kadına sigara uzattı. Polis memurundan sigara alan ve sigarasını yakmaya çalışan kadın bu esnada polis ekipleri tarafından yakalanarak gölden uzaklaştırıldı. Burada sağlık ekiplerine teslim edilen kadın ambulansa alındı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın daha sonra Gölbaşı İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.