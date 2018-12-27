Göle dönen caddelerde araçlar mahsur kaldı

Metrekareye 52 kilogram yağışın düştüğü Adıyaman'da üç gündür etkili olan yağış kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Aralıksız yağan yağmur nedeniyle kent merkezinde cadde ve sokaklar göle döndü. Özellikle Otogar yolu ve Atatürk Bulvarı üzerinde mazgalların yetersiz olması veya tıkanmasından dolayı rogar kapaklarından su fışkırdı.

Cadde ve sokaklar göle döndü. Araçlar göle dönen caddelerde mahsur kaldı. Bazı araçlar arızalandı. Belediye ekipleri bir taraftan mazgalları temizleme çalışması yürütürken diğer taraftan mahsur kalan araçları kurtardı. Gölete giren araçların plakaları düştü.

Kent merkezinde dün geceden itibaren 77 ev ve iş yerini su bastığı ve ekiplerin su baskınlarına müdahale ettiği öğrenildi.