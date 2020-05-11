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Görenlere pes dedirten otomobil üzerinde yolculuk

Adıyaman’da, seyir halinde olan bir otomobilin üzerine uzanarak yolculuk yapan kişinin görüntüleri akıllara durgunluk verdi.

Adıyaman'da, seyir halinde olan bir otomobilin üzerine uzanarak yolculuk yapan kişinin görüntüleri akıllara durgunluk verdi.


Adıyaman merkez Malazgirt Mahallesinde akşam saatlerinde bir kişi seyir halinde bulunan otomobilin üzerine uzanarak dakikalarda yolculuk yaptı. Otomobil üzerindeki kişiyi fark ederek şaşkınlıklarını gizleyemeyen bir başka araç sürücüsü, cep telefonu kamerasıyla akıllara durgunluk veren anları saniye saniye kayda aldı. Üzerine uzanan kişi ile birlikte uzun bir süre sokak aralarında gezinen otomobil daha sonra gözlerden kayboldu.

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