Görme engelli şampiyondan yeni şampiyonluk

Türkiye Görme Engelliler Federasyonunun düzenlediği ‘Ümit Gençler' kategorisinin Judo alanında birinci olan Seyhan Bayat katıldığı ses yarışmasında ise Adıyaman birincisi oldu.

Kahta Borsa İstanbul Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi görme engelli Seyhan Bayat, Judo alanındaki Türkiye başarısının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Sahne Sırası Sende' ses yarışmasında ise il birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Kahta Borsa İstanbul Anadolu Lisesi Çok Amaçlı Salonunda düzenlenen programda Seyhan Bayat, başarılı olma yolundaki çalışmalarını arkadaşlarıyla paylaştı.

Spor ve Müzik alanlarının yanında 2018-2019 1. Yarıyılı not ortalamasında da okulunda 3. olan Seyhan Bayat, başarmak için görmenin, duymanın, kalkmanın veya yürümenin gerekmediğine dikkat çekerek, hiçbir zaman önünde engel görmediğini söyledi.

Önüne çıkan her türlü duvarı ailesinin desteği ve düzenli çalışmasıyla aştığını belirten Seyhan Bayat, “Başarmak için görmek, duymak, kalkmak, yürümek, gerekmiyor. Ben hiçbir zaman önüme engel koymadım. Onun için önümdeki duvarı yıkmak gereği de duymadım. Bu duvarı örmeme İzin vermeyen annem babam ve kardeşlerim. Her zaman benim yanımda olup bana destek oldular. Ben nereye başvurmak istesem ailem bana hep destek oldu. Hatta babam kendisi yarışacakmış gibi benim adıma başvuruyu yapardı. Türkiye şampiyonluğunda da benim ailem yanımda oldu. Anne ve babamın yanında yarıştım. Öğretmenlerim ve bana spor ile müzik derslerinde büyük emek veren hocalarımın karşısında ödül almak benim için gurur verici. Hepsine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Fırsatlar verildiğinde engelli insanların da imkanları ölçüsünde başarıya ulaşabileceklerini ifade eden Kahta Borsa İstanbul Anadolu Lisesi Müdürü Mahmut Yıldırım, “Bir engelli kardeşimizin imkanı ölçüsünde, imkanlar verildiğinde neler yapabileceğinin doğal görüntüsüdür Seyhan Bayat. Umarım bundan sonraki hayatında daha dolu ve daha başarılı bir dönem geçirmesini temenni ederim” dedi

Kaymakam Ahmet Gazi Kaya ise, “Gerçekten örnek bir öğrenci, örnek bir gencimiz. Sesi güzel olan sporcu öğrencimizin öz geçmişi okunurken öğrencimizle iftihar ettik. Anne ve babasına da çok teşekkür ederim çok güzel bir evlat yetiştirmişler. İlçemizde 4 bine yakın engelli kardeşimiz var. Kimse doğarken hayatta ne ile karşılaşacağını bilemez. Biz de bilmiyoruz. Aslında hepimiz bir engelli adayıyız. Devlet sevgisini, vatan sevgisini, okuyacağız. Vatana millete hayırlı bir evlat olacağız. Bu konuda ülkemizde devletimizde elinden gelen her türlü imkanı sunmaya hazır.” Dedi.

Yapılan konuşmalarından ardından Kaymakam Ahmet Gazi Kaya tarafından şampiyon Seyhan Bayata diz üstü bilgisayar, Okul Müdürü Mahmut Yıldırım tarafından başarı madalyası ve ilçe Gençlik Merkezi ve Spor Müdürü Mustafa Çiçek tarafından spor giysileri takdim edildi.

Program, Şampiyon Seyhan Bayat'ın seslendirdiği türküler ile sona erdi.