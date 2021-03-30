Görme engelliler için sesli kitap kafe açıldı

Adıyaman Görme Engelliler Spor Kulübünün, ‘Kültürden İrfana Sesli Kitap Kahve Projesi' kapsamında sesli kitap kafenin açılışı yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Gençlik Projeleri Destek Programı 2020-1 STK'lar için hibe programları kapsamında Görme Engelliler Spor Kulübünün ‘Kültürden İrfana Sesli Kitap Kahve Projesi' kabul edildi. Sesli kitap kafenin açılışını Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Murat Ağır, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından sesli kitap kafe ile ilgili protokol üyeleri bilgi aldı. Görme engelliler brailla alfabesiyle yazılmış kitap ve sesli kitap programını kullandı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, projeyi hazırlayan ve hayata geçiren Adıyaman Görme Engelliler Spor Kulübümüzün bu projesinin hayırlı olmasını dileyerek, “Yaklaşık 120 bin TL maliyetli proje hayata geçirildi. Görme engelli vatandaşlarımız buraya gelip kitap okuyup, karşılıklı sohbet edecekler. Bu kafe engelli ve engelsiz bireyler bir araya gelecek. Proje kapsamında çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler var. Dernek Başkanımız başta olmak üzere, Fikret Keleş müdürümüz ve diğer paydaşlara bu projeyi hayata geçirdikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Dernek Başkanı Murat Ağır ise, “Projemizin hedefleri ile sosyal alanda farkındalık oluşturmak görme engelliler için akıllı mekan varyasyonlu ile yenilikçi bir yaşam alanı sağlamak, görme engelli genç bireylerle dezavantajlı gruplar arasında entegrasyonu, sağlamak empati duygusunu geliştirmek sosyal deneyler ve eğitimlerle yenilikçi fikirlere aşılamak, görme engelli ve engelli spor faaliyetlerinin bilinirliği ve farkındalığını arttırmak, gezi faaliyetleri ile gençlerde tarih ve milli bilinç oluşturmak, dünyayı güzelleştirmenin en önemli yollarından biri olan gönüllülük bilincini gençlere aktarmak ve gönüllü çalışmalarının yaygınlaştırılmasını amaçlamaktadır.

Projenin faaliyetleri arasında bilişim seminerleri, dezavantajlı grupların sosyal hayata katılımı için toplum seminerleri, tarih gezi, alanında uzman araştırmacı yazarlar ile edebiyat konferansları, görme engelli bireylere yönelik spor eğitim faaliyetleri, görme engelli bireyler ve dezavantajlı gruplar ile piknik faaliyetleri düzenlenecektir” diye konuştu.