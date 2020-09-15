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Göz rahatsızlığı yaşayan kedi tedavi edildi

Geçirdiği kazadan dolayı göz rahatsızlığı yaşayan ve 10 gün önce Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alınan kedi eski sağlığına kavuştu.


Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ivedi bir şekilde tedavisine başlanan kedinin son durumu hakkında bilgi veren yetkililer, “Yaklaşık 10 gün önce duyarlı bir vatandaşımızın ihbarı neticesinde geçirdiği bir kazadan dolayı görme kaybı yaşayan kediyi bulunduğu yerden alan ekiplerimiz, yaralı kediyi rehabilitasyon merkezimize getirerek hemen tedavi altına almıştı. Gözünden ciddi şekilde yaralanan kediye gerekli müdahaleleri uygulayan Veteriner Hekimimiz Yusuf Işık tarafından gerçekleştirilen operasyondan sonra kedimiz yeniden eski sağlığına kavuştu ve şimdi sahiplenilmeyi bekliyor” diye konuştu.

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