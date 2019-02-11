Gülümset Gülümse ekibi Şambayatlıların yüzünü güldürdü

Güntülü Yalçın ve Ayça Aydın tarafından başlatılan ve kısa sürede Türkiye'de büyük bir gönüllü ekip olan Gülümset Gülümse ekibi Adıyaman'ın Şambayat Beldesindeki öğrencilere ve vatandaşlara yardımda bulundu.

Adıyaman'ın Besni İlçesine bağlı Şambayat Beldesinde yaşamlarını sürdüren öğrencilerin ve maddi durumu zayıf ailelere yardım yapılması için Adıyaman Şambayat Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Menteş, Gülümset Gülümse ekibi ile iletişime geçti. Öğrencilere ve durumu zayıf ailelere yardım edilmesi talebini alan Gülümset Gülümse ekibi kısa sürede harekete geçerek yardım toplamaya başladı. Gülümset Gülümse ekibi daha sonra topladıkları malzemeleri kargo ile Adıyaman'a gönderdi. Burada malzemeleri teslim alan Adıyaman Şambayat Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Menteş ve dernek üyeleri gönderilen malzemeleri 110 öğrenciye ve 30 aileye tek tek dağıtıldı. Öğrencilere, mont, eldiven, bere, ayakkabı ve kırtasiye malzemeleri dağıtılırken maddi durumu zayıf ailelere ise kıyafet verildi. Adıyaman Şambayat Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Menteş, Gülümset Gülümse ekibine teşekkür ederek yapılan yardımlar sayesinde 110 öğrencinin ve 30 ailenin oldukça sevindiklerini ve mutlu olduklarını vurguladı.