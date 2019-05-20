Gülümseyen Baret Derneği kuruldu

Çeşitli yardım ve projeleriyle gündeme gelen Gülümseyen Baret Derneği Adıyaman'da kuruldu.

Yaren Yıldırım'ın başkanlığında kurulan Gülümseyen Baret Derneği'nin tanıtım toplantısı düzenlendi. Dernek Başkanı Yaren Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri basın toplantısı düzenleyerek derneğin faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.

Yaren Yıldırım açıklamasında, “Bu mutluluğu sosyal platformlara taşıyalı 5 ay olmasına rağmen gösterilen ilgi bizleri daha geniş alanlarda faaliyet göstermeye teşvik etti. Adıyaman olmak üzere Türkiye'nin bir çok ilinde projeler yürütmeye başladım. Bu projeleri gerçekleştirirken iki aşamadan oluşan yollar izledim. Birincisi teftiş ve araştırma, ikincisi destek aşaması. Bir tebessüm için umut taşıyoruz sloganıyla girdiğimiz bu yolda kadın çocuk yaşlı genç demeden kırsal ve kentsel alanlarda faaliyetlerimizi sürdürdük. Son gerçekleştirdiğimiz 1000 çocuk 1000 oyuncak projesiyle binlerce tebessüme sebep eşlik ettik. Yine geçen hafta 10-16 Mayıs tarihleri arasında olan engelliler haftasında Türkiye'nin 10 ilinde eş zamanlı olarak engelli kardeşlerimizi ziyaret edip günlerini kutlayarak pastalarını beraber kestik. Tıpkı anneler günü gibi, tıpkı kadınlar günü gibi, tıpkı 23 Nisan gibi. Bu şekilde yürüttüğüm projelerde benimle beraber bu yolda gönül bağı kurmak isteyenlerin de bulunabileceği dahi kurumsal bir hal almış olan Gülümseyen Baret Derneği olarak başvurumuz yapılmış olup 09/05/2019 tarihinden itibaren tüzüğümüz onaylanmıştır. Son olarak bu yolda her daim desteğini esirgemeyen sevgili ailem, değerli meslektaşlarım ve toplumun duyarlı insanları sayesinde bu tebessümü taşımanın gururunu yaşıyorum. Projemize herkesin duyarlı olup bizlerle gönül bağı kurmalarını isteriz. Gülümseyen baret tebessümüyle hepinizi sevgiyle kucaklar teşekkür ederim” diye konuştu.