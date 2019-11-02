Gümrük kaçağı sigaralar ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, Yenipınar Mahallesinde tütün satışı yapan bir iş yerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda iş yerinde bin 290 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sigaralara polis ekiplerince el konulurken İ.D., isimli bir kişi gözaltına alındı.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.