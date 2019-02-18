Günaydın Ailesi'nden Reşit Alkan'a destek

Saadet Partisi Besni Belediye Başkan Adayı Reşit Alkan'a, ilçenin ileri gelen Günaydın Ailesi'nden destek.

Saadet Partisi Besni Belediye Başkan Adayı Reşit Alkan'a Mustafa Günaydın ve Nuri Günaydın öncülüğünde Günaydın Ailesi destek açıklamasında bulundu. Belediye Başkan adayı Reşit Alkan ile bir araya gelen Günaydın Ailesi'nin ileri gelenleri 31 Mart Yerel Seçimlerinde destek vereceklerini ifade etti.

Reşit Alkan, Besni ilçesinde toplumun her kesiminden teveccüh görmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “İlçemizin ile gelen ailelerinden Günaydın Ailesi'nin desteğini yanımızda görmek bize ayrıca mutluluk verdi. Besni'nin biriken sorunlarına hızlı ve doğru çözümler üretmek, Günaydın Ailesi'yle bu kutlu yolda yürümek bizlere güç verecektir. Toplumun en ücra köşesindeki insanlardan destek görmek bizlerin doğru yolda olduğunu gösteriyor. 31 Mart Yere Seçimlerinde halkımızın bu teveccühü ile inşallah galip geleceğiz” diye konuştu.

Günaydın Ailesi'nin ile gelen fertleri de, Reşit Alkan'a destek vereceklerini açıklayarak, başarılar diledi.