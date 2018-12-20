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Güney Kore'den kaya resimlerini görmeye geldiler

Adıyaman’da Paleolitik Dönem’e ait olan kaya resimlerini görmek için Güney Kore’den heyet geldi.

Adıyaman'da Paleolitik Dönem'e ait olan kaya resimlerini görmek için Güney Kore'den heyet geldi.


Atatürk Baraj Göletinin sularının çekilmesiyle ortaya çıkan kaya resimleri Dünyada bugüne kadar hiç görülmemiş, içerisinde sunum çukurlarının yer aldığı ‘dinsel' tarihi alan bulunmuştu. Paleolitik Dönem'e ait olan ve kazıma tekniği ile yapılan stilize figürler ile ‘av sahnesinin' resmedildiği ana kayanın ‘Yamaç yerleşkesi' olduğu tahmin ediliyor. İnsan, dağ keçisi, at, kurt, tilki, leylek gibi çeşitli hayvan figürleri ve değişik şekiller ana kayada yer alıyor.


Güney Kore'de su altında kalan kültür varlıklarını nasıl korunabileceği ve kültür varlıkları ile ilgili bilgi alışverişinde bulunmak için gelen heyete Müze Müdür Vekili Mehmet Alkan eşlik etti. Tekne ile eserin bulunduğu bölgeye giren heyet, su seviyesinin yükselmesinden dolayı eserleri göremedi. Müze Müdür Vekili Mehmet Alkan'dan bilgi alan Güney Koreli heyet, resimlerin nasıl korunacağı ile ilgili bilgiler edinmeye çalıştı.


Heyette Ulsan Büyükşehir Meclisinden Meclis Yönetim Başkanı Duck Kwon Yoon, Meclis Yönetim Başkan Yardımcısı Sun Mi Kim, Meclis Üyesi Ho Geun Go, Meclis Üyesi Mi Hyung Kim, Meclis Üyesi Jong Hak Son, Meclis Yönetim Başkanı Yoon İl Kim, Meclis Yönetim Yardımcısı Min Hui Lee ve Meclis Yönetim Yardımcısı Yoon Ho Cha yer aldı.

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