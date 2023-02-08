Gürcistanlı ekip, Adıyaman'da genç kadını enkaz altından çıkardı

Gürcistan'dan Adıyaman'a gelen özel eğitimli itfaiye ekibi, gece boyunca devam eden çalışmalar sonucu genç bir kadını sağ olarak enkazdan çıkardı. Gürcistan'dan ayrıca 40 itfaiyecinin daha gönderileceği açıklandı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplam 10 ili vuran 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Türkiye'ye gelen yabancı arama-kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Gürcistan'dan Adıyaman'a gelen 60 kişilik özel eğitimli itfaiye ekibi, gece boyu devam eden çalışmalarda genç bir kadını enkazdan kurtardı. Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gürcistanlı ekibin saha kampı kurduğu ve Adıyaman Valiliği ile koordinasyon içinde faaliyet gösterdiği belirtilerek, "Gürcistan'dan gelen kurtarma ekibi, depremin yıkıcı sonuçlarının ortadan kaldırılması ve kurtarma önlemlerinin uygulanması yönünde özel eğitim almış itfaiyecilerdir. Gece boyunca arama-kurtarma operasyonları çerçevesinde Adıyaman'da genç kadını enkaz altından çıkardılar. Gürcistanlı itfaiyecilerin bu yönde çalışmaları devam ediyor. Grupta eğitimli köpekler de var. Kurtarma ekibi, modern cihazlar, dronlar, iletişim ekipmanı ve ilgili tüm özel kurtarma ekipmanı ile donatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'nin talimatı üzerine, ilerleyen saatlerde Adıyaman'a 40 itfaiyecinin daha gönderileceği aktarıldı.