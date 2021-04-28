Gürlevik içme suyu ishale hattı yenilenecek

Adıyaman'ın içme suyu sorununu ortadan kaldırmak ve mevcut içme suyu hattını yenilemek amacıyla AB Projesi olan MADAD (Avrupa Birliği Bölgesel Güven Fonu) kapsamında inşa edilecek olan Gürlevik İçmesuyu İsale Hattı Projesi'nin imzaları atıldı.

Tamamı hibe yoluyla gerçekleştirilecek olan ve 25 Aralık 2020 tarihinde ihalesi yapılan Gürlevik İçmesuyu İsale Hattı İnşaatı Projesinin yapım işini alan firma ile Adıyaman Belediyesi arasındaki imzalar başkanlık makamında atıldı. Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen imza törenine Belediye Başkan Yardımcısı Mithat Töken ile Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Şevket Baybatmaz katılırken, yüklenici firma adına da şirket yöneticisi Hasan Tamer İnce hazır bulundu.

24 ayda tamamlanması öngörülen proje hakkında kısa bir bilgi veren Belediye Başkanı Süleyman Kılınç hedeflerinin mümkün mertebe projeyi en kısa ve etkin sürede tamamlamak olduğunu söyledi.

Başkan Kılınç, “Avrupa Birliği MADAD projesi kapsamında 25 Aralık 2020 tarihinde ihalesini yaptığımız Gürlevik İçmesuyu İsale Hattı İnşaatı Projesine ait sözleşmeyi 28 Nisan 2021 tarihi itibariyle imzalamış bulunmaktayız. 8 İstekli firmanın katılım sağladığı ihalemizin değerlendirme süreci sonucunda en uygun teklifle yüklenici olmaya hak kazanan firma ile 7 milyon 735 bin 355 Euro bedelle karşılıklı sözleşme imzalayacağız. Adıyaman Belediyesi olarak proje boyunca ödememiz gereken KDV bedeli için ise gerekli KDV Muafiyet Belgesi de alınmış olup, memleketimizin cebinden tek kuruş dahi çıkmayacaktır. Tamamı hibe olacak projemizi bir an önce hayata geçirmek için gerekli hazırlıklarımızı tamamlamış durumdayız. En kısa sürede 20 bin metreküplük içmesuyu depomuzla başlayacağımız projemizde aynı zamanda yaklaşık 34 kilometrelik düktil isale hattı da bulunmaktadır. Projemizin tamamlanması için öngörülen süre yaklaşık 24 aydır. Ancak mümkün mertebe bu süreyi ve projeyi en etkin şekilde hızlandırarak daha kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz. Memleketimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Yapılan açıklamanın ardından Başkan Kılınç ile firma yetkilisi Hasan Tamer Işık hazırlanan sözleşmeyi karşılıklı olarak imzaladı.