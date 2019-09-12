‘Güvenli Okul Güvenli Eğitim' toplantısı yapıldı

Adıyaman'ın Kahta Kaymakamlığı tarafından ‘Güvenli Okul Güvenli Eğitim' konulu toplantı düzenlendi.

Kahta Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla okullarda alınacak güvenlik önlemleri ve taşımalı eğitim ile servis araçlarında alınacak önlemler hakkında bilgi verildi.

Eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenci taşıyan araçlara yönelik denetimlerde 110 aracın denetlendiğini kaydeden İlçe Jandarma Komutanı Salih Furkan Sağlam, “ Huzur ve Güven uygulamamız var. Bu uygulamayla umuma açık yerlerde sigarayla, okul çevrelerinde suç veya suç unsuru teşkil edecek şahıs veya olaylara müdahale ediyoruz. İnternet salonlarını denetliyoruz. Bu konularda hassasız. Bu konularda velilerimizden yardım bekliyoruz. Okul çevresinde şüphelendiğiniz veya duyduğunuz olaylarda lütfen bizimle irtibata geçiniz. Sizlerden gelen bilgilerle bizler daha iyi sonuçlar çıkartıyoruz. Taşımalı eğitim servis araçlarına yönelik denetimlerde toplam 110 aracımız denetlendi. Bu denetimlerimiz devam edecektir” dedi.

İlçe Merkezinde gerekli tedbirleri alarak sıkı bir şekilde çalıştıklarını belirten İlçe Emniyet Müdürü Kenan Sert Yalçınkaya, “Okul çevrelerimize yakın bölgelerde bulunan metruk meskenleri belediyemize bildirerek yıktırmaya çalışıyoruz. Ekiplerimiz okul çevrelerinde gerekli incelemeleri yapıyor. Vatandaşlarımızda bu konuda şüphe çektikleri durum veya şüphelendikleri kişileri bize haber verir ise üzücü olaylar yaşanmadan sorunu çözebiliriz” şeklinde konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen ise, “Öğrenci olmayan veya davranışlarında tutarsızlık hissettiğimiz, kötü niyetli olduğundan şüphelendiğimiz kişiler olunca anında kolluk kuvvetlerimize haber verelim. Bu konuda İlçe Emniyet Müdürlüğümüz her okulumuz için bir memur görevlendiriyor. Öğlen arası okullarımız için büyük bir sıkıntı doğuruyor. Çocuklarımızı mümkün olduğu kadar okulda tutmak istiyoruz. Velilerimizden talep olması durumunda yemek şirketleri veya kantinlerimizi daha işlev hale getirip makul bir ücret karşılığı yemek hizmeti sunabiliriz. Kantinlerimizde satılan yiyecekler çok önemli. Okul kantin logosu bulunmayan yiyeceklerin okul kantinlerimizde bulunmaması gerekiyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak gerekli denetimleri yaparak buna uymayan kantin işletmecilerimiz hakkında yasal işlemleri yapacağız” ifadelerini kullandı.

Okullardaki güvenlik kamera sistemlerinin iyileştirilmesi, okul çevresinin güvenliği ve taşıma ile servis araçlarına yönelik denetimlerin gerekliliği gibi önemli konularda konuşan Kahta Kaymakamı Saadettin Doğan, “Çocuklarımızın idari şartnamede belirtilen hususlara uygun araçlar tarafından taşınması bizim için oldukça önemli bir konu.

Taşıma hizmeti verdiğimiz öğrencilerimize kendi çocuğumuzu taşıyormuş gibi taşımalıyız. Bu konuda başta ilçe milli eğitim müdürlüğümüz, ilçe jandarma komutanlığı, ilçe emniyet müdürlüğü tarafından gerekli denetimlerin yapılması önem arz ediyor. Yapılan denetimler esnasında şoför arkadaşlarımızın da denetimleri yapan arkadaşlarımıza gerekli kolaylığı sağlaması bizler açısından önemli.

Okullarımızın güvenliği açısından güvenlik kamera sistemlerinin aktif olması gerekiyor. Güvenlik kamerasında bir takım sorunların yaşandığı okullarımızda bunların onarımı veyahut iyileştirilmesi gerekiyor. Bu konunun takibini de bizzat kendim yapacağım.

Kolluk kuvvetlerimiz okul çevrelerinde gerekli tedbirleri alıyor. Okul çevresinde duranların öğrenci olup olmadığını öğretmenlerimiz ve velilerimiz daha iyi bilir. Bu konuda okul idaresi ve velilerimize büyük sorumluklar düşüyor. Öğrencilerimizi rahatsız ettiğinize kanaat ettiğiniz kişileri görürseniz lütfen okul idaresi veya kolluk kuvvetlerimiz ile irtibata geçsin. Arkadaşlarımız da bu konuda gerekli tedbirleri alır” diye konuştu.

Programa, Kahta Kaymakamı Saadettin Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Kenan Sertyalçın, İlçe Jandarma Komutanı Salih Furkan Sağlam, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, Okul Müdürleri, Okul Aile Birliği Başkanları katıldı.