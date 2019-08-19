İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Güvenlik görevlisine hasta yakınından saldırı

Adıyaman’da, hastanede hastası yatan bir kişi, hastanenin güvenlik görevlisini yumruklayarak yaraladı.

Adıyaman'da, hastanede hastası yatan bir kişi, hastanenin güvenlik görevlisini yumruklayarak yaraladı.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi) yatmakta olan bir hastasını ziyaret saati dışında görmek isteyen M.A., servis kapısının açılması için serviste güvenlik görevlisi olan Kenan D.'ye seslendi. M.A.'nın çağırması üzerine kapıyı açarak bir talebinin olup olmadığını soran görevli Kenan D., M.A'nın aniden yumruklu saldırısına uğradı. Vatandaşlar ve hastanenin diğer güvenlik görevlileri tarafından olaya müdahale edildi. Darp neticesi yaralanan Kenan D., tedavi altına alınırken M.A. ise çağrılan polis ekipleri tarafından alınarak polis merkezine götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.