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Güvenlik güçleri vatandaşları seyahat konusunda bilgilendiriyor

İçişleri Bakanlığının korona virüsü tedbirleri kapsamında şehirlerarası yolculuk ile ilgili genelgesi hakkında vatandaşlar bilgilendirildi.


İçişleri Bakanlığının 28.03.2020 tarihli korona virüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası otobüs yolcu taşımacılığı ile ilgili ek genelge çerçevesinde, otobüs seferlerinin durdurulması ve izinsiz yolculukların önlenmesi hakkında uygulama noktalarında vatandaşlar bilgilendiriliyor.


Polis ve jandarma ekipleri kendi uygulama noktalarında vatandaşları genelge konusunda bilgilendirerek, seyahat etmemeleri ve evde kalmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

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