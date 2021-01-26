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Güvenlik güçleri yüzleri güldürüyor

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde polis ve jandarma ekipleri öğrencileri evlerinde ziyaret ederek, tabletleri hediye ediyor.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde polis ve jandarma ekipleri öğrencileri evlerinde ziyaret ederek, tabletleri hediye ediyor.


Çelikhan Kaymakamlığı tarafından yürütülen "Bir Gönül Kapısı" projesi kapsamında jandarma ve polisler EBA destek alt grubu kapsamında aileleri evlerinde ziyaret ediyor. Belirlenen ailelere gerçekleştirilen ziyarette, tableti olmayan öğrencilere hediyeleri veriliyor.


Tabletleri alan çocukların mutlukları gözlerine yansırken, vatandaşlar ziyaretler ve tabletler için teşekkür etti.

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