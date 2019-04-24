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Güvenlik korucu adayları mülakata girdi

Adıyaman’ın Gölbaşı İlçesinde Kaymakamlık tarafından ilçede görevlendirilmek üzere alınacak 14 güvenlik korucusu spor mülakatına girdi.

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesinde Kaymakamlık tarafından ilçede görevlendirilmek üzere alınacak 14 güvenlik korucusu spor mülakatına girdi.


Gölbaşı Kaymakamlığı tarafından Hamzalar, Harmanlı, Çatalağaç, Küçükören ve Kösüklü köylerinde alınacak 14 güvenlik korucusunun spor mülakatı yapıldı. 14 kişinin alınacağı güvenlik koruculuğu için 60 kişi başvuruda bulundu.


Başvuruların tamamlanmasının ardından ilçe stadyumunda, korucu adayları dayanıklılık testine tabi tutuldu. Korucu adayları, barfiks ve mekik çekip koşu yaptı. Hırslı gözüken adaylardan alımı yapılacak isimlerin önümüzdeki günlerde açıklanacağı bildirildi.

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