Güvenlik korucusu nöbete motor kaputu üzerinde gitti

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde nöbete giden güvenlik korucularını taşıyan otomobil kar nedeniyle ilerlemekte zorlanınca korucular çareyi bir kişiyi motoruna kaputuna oturtmakta buldu.

Gerger ilçesine bağlı Gölyurt köyünden Gerger merkeze göreve giden güvenlik korucuları kar nedeniyle otomobil ilerlemeyince kendilerince bir yöntem buldu. Karla kaplı yolda ilerlemekte zorlanan ve kayan otomobilin ilerleyebilmesi için bir korucu motor kaputunun üzerine oturdu. Otomobilin önüne ağırlık veren korucu otomobilin kaymasını engelledi. Yaklaşık 20 santim kalınlığında kar ve buz tutan yolda bu şekilde kilometrelerce ilerleyen güvenlik korucularının görev yerlerine sağ salim ulaştıkları öğrenildi. Bu görüntüler sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.