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Hacı Abuzer Baba Türbesi yenilendi

Adıyaman El-Fakir Hacı Abuzer Baba Türbesi Adıyaman Belediyesi tarafından yenilendi.


İbadethane ve türbelerin her türlü bakımını özenle gerçekleştiren Adıyaman Belediyesi, Musalla Mahallesinde bulunan El-Fakir Hacı Abuzer Baba Türbesi'ni yenileyerek hizmete açtı. Kısa süre içerisinde tamamlanan çalışmalarla hakkında bilgi veren yetkiler, “Musalla Mahallesinde bulunan ve artık iyice yıpranan El-Fakir Hacı Abuzer Baba Türbesi'ni yenilemek için kısa süre önce başladığımız çalışmaları tamamladık. Toplamda 2 bin 650 metrekarelik bir alan üzerinde sürdürdüğümüz çalışmalarımız neticesinde türbe için özel bir bölümün ayrıldığı alan içerisinde şadırvan, bekçi kulübesi, bay-bayan mescit ve WC'ler bulunuyor. Halkımıza hayırlı olsun” şeklinde bilgi verildi.


Mahalle sakinleri ve vatandaşlar ise yeniden yapılan türbe inşaatından duydukları memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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