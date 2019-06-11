Hacı Abuzer Baba Türbesi yenilendi

İbadethane ve türbelerin her türlü bakımını özenle gerçekleştiren Adıyaman Belediyesi, Musalla Mahallesinde bulunan El-Fakir Hacı Abuzer Baba Türbesi'ni yenileyerek hizmete açtı. Kısa süre içerisinde tamamlanan çalışmalarla hakkında bilgi veren yetkiler, “Musalla Mahallesinde bulunan ve artık iyice yıpranan El-Fakir Hacı Abuzer Baba Türbesi'ni yenilemek için kısa süre önce başladığımız çalışmaları tamamladık. Toplamda 2 bin 650 metrekarelik bir alan üzerinde sürdürdüğümüz çalışmalarımız neticesinde türbe için özel bir bölümün ayrıldığı alan içerisinde şadırvan, bekçi kulübesi, bay-bayan mescit ve WC'ler bulunuyor. Halkımıza hayırlı olsun” şeklinde bilgi verildi.

Mahalle sakinleri ve vatandaşlar ise yeniden yapılan türbe inşaatından duydukları memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.