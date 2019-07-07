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Hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığının Adıyaman’da ki hacı kafilesi dualar eşliğinde uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığının Adıyaman'da ki hacı kafilesi dualar eşliğinde uğurlandı.


Adıyaman'da hac döneminde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, 164 kişi kutsal topraklara giderek Hac ibadetini yerine getirecek.


Kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları Adıyaman Havalimanı'ndan yakınları tarafından dualar eşliğinde Adıyaman'dan direk Medine'ye yolcu edildi. İl Müftü yardımcısı Murat Kurt'un da katıldığı uğurlama töreninde Kuran-ı Kerim okunurken, dualar edilip, ilahiler seslendirildi.

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